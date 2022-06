Le Sénat va mener des auditions complémentaires sur l’organisation de la finale de la Ligue des champions émaillée samedi de nombreux incidents au Stade de France, a annoncé mercredi le président de la commission de la Culture Laurent Lafon (centriste), citant notamment les préfets Lallement et Cadot.

« Nous allons poursuivre le travail », a-t-il indiqué à l’AFP à l’issue de l’audition des ministres de l’Intérieur Gérald Darmanin et des Sports Amélie Oudéa-Castéra devant les commissions de la Culture et des Lois. « Ça ne sera pas sous forme de commission d’enquête parce qu’il y a déjà plusieurs missions qui sont engagées (…), mais en revanche il y a quelques auditions complémentaires à celle des deux ministres qui paraissent nécessaires », a-t-il poursuivi.

Lafon a cité le préfet de police de Paris, Didier Lallement​, le délégué interministériel aux JO et aux grands événements, Michel Cadot, « le consortium du Stade de France », la RATP ainsi que la Fédération française de football.

Aller « plus loin »

« Il faut qu’on aille plus loin », a également affirmé le président de la commission des lois François-Noël Buffet (LR). Selon lui, le gouvernement a « commencé à reconnaître ses difficultés et une part de responsabilité ». « Nous avons encore des questions à poser, des précisions à obtenir (…) pour apprécier réellement la situation », a-t-il développé au micro de LCI.

« Notre objectif à ce stade c’est de continuer les auditions et d’obtenir un certain nombre de documents qu’on va demander au gouvernement (…) et nous continuerons d’avancer, peut-être au travers d’une mission des deux commissions, Culture et Lois », a-t-il indiqué. Il n’a pas exclu formellement la création d’une commission d’enquête, mais a souligné qu’il y avait des plaintes pénales en cours et qu’une telle commission ne pouvait pas porter sur les faits concernés par ces plaintes.