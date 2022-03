La nouvelle fait mal au cœur et aux tripes. Figure bien connue du championnat de France dans les années 1990-2000, le Bastiais Bruno Rodriguez a dû se faire amputer d’une jambe « à force de souffrances permanentes », comme l’écrit l’UNFP, le syndicat des joueurs professionnels, dans un tweet de soutien publié samedi. Un peu plus tôt dans la journée, le PSG y allait lui aussi de son message, sans préciser la nature du mal dont souffrait son ancien attaquant.

Le Paris Saint-Germain adresse un message de soutien à son ancien attaquant Bruno Rodriguez, sa famille et à ses proches dans cette épreuve difficile.



Le Club vous apporte toute sa force et espère pouvoir vous accueillir dès que possible au Parc des Princes ❤️💙 pic.twitter.com/nxpND7CHqf — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 12, 2022

Un baroudeur très apprécié du championnat de France

Plus tôt dans la semaine, le Sporting Club de Bastia, qui a accueilli le joueur entre 1993 et 1996, envoyait lui aussi tout son amour à son ancien buteur et parlait de son côté d’une « lourde intervention chirurgicale ». Formé à Monaco et passé par de très nombreux clubs français (Strasbourg, Metz, Lens, Guingamp, Ajaccio, Clermont), Bruno Rodriguez a inscrit 69 buts en 234 matchs de Ligue 1.