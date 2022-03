Déjà pas bien jouasses avant le match aller face au Real, quand ils avaient déroulé des banderoles hostiles à l’encontre des dirigeants et de certains joueurs lors du match contre Rennes, les ultras du PSG n’ont pas décoléré après l'élimination en C1 mercredi. Dans un communiqué salé, le Collectif Ultras Paris a réclamé la « démission » de la direction parisienne et « une réorganisation complète à tous les niveaux ».

« Comment avoir un véritable projet quand ton effectif n’est qu’un empilement de "stars" peu ou pas complémentaires ? Comment un entraîneur peut être le patron de son vestiaire quand il n’en est manifestement pas le décideur ? Comment régénérer un groupe quand d’éternels remplaçants peuvent se satisfaire d’aller au bout de leurs contrats tant les salaires sont confortables ?, ont-ils écrit. La situation du club nécessite désormais une réorganisation complète à tous les niveaux et la présence quotidienne de son Président (…) Nous savons ce que notre retour doit au Président Nasser Al-Khelaïfi, il n’y a rien de personnel mais force est de constater qu’il n’est pas l’homme de la situation ».

Al-Khelaïfi dos au mur, Leonardo sur la sellette

Après avoir appelé « les amoureux du club » à unir leurs actions « sans violence », « pour montrer [leur] mécontentement », dimanche prochain contre Bordeaux au Parc des Princes, ceux-ci préviennent qu’ils « resteront mobilisés tant que de véritables changements d’envergure ne seront pas mis en place ».

Invité à rendre des comptes auprès de l’émir Al-Thani au lendemain de l’élimination face au Real, le président Al-Khelaïfi (empêtré par ailleurs dans plusieurs affaires judiciaires) semble plus que jamais dos au mur. Et avec lui Leonardo, le directeur sportif qu’on dit sur la sellette, et le coach Mauricio Pochettino, dont l’avenir semble d’ores et déjà s’écrire loin de Paris.