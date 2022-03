Débrief Real - PSG EN DIRECT : Les notes des joueurs, les réacs, (bientôt) la vie sans Mbappé... Venez suivre ce live avec nous

9h : Interrogé sur Canal après le match, Karim Benzema n'était pas du même avis que Maurice Pochette.

« Non pas du tout (il n'y a pas faute), je le presse, il attend et après il perd le ballon, tout simplement, a-t-il analysé. Il y a eu deux matchs, le premier match à l'aller, on n'a pas été bon, on s'est fait dominer que ça soit sur le niveau pressing, mental, physique. On a eu le temps de préparer ce match retour. Je pense qu'on a vu un autre Real Madrid avec beaucoup d'envie, beaucoup de pression, un bloc haut.(...) On a montré aujourd'hui qu'on est une grosse équipe, même si on sait que le PSG est une grosse équipe. On mérite notre victoire aujourd'hui ».