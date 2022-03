Elles sont longues, ces journées où on attend le match qui sent bon la bagarre, les pleurs au coup de sifflet final, le cri de libération, les poings qui cognent sur la table. On n’arrive pas à travailler, on regarde si notre joueur préféré ne s’est pas pris une bouteille de parfum en sortant de la douche (coucou Santiago Cañizares), on commande déjà la pizza. Et ensuite ? Eh bien on participe à ce quiz force 1.000 concocté par la rédaction des sports de 20 Minutes sur les rencontres entre le Real Madrid et le PSG.

Même si les deux équipes se sont peu affrontées, sauf dernièrement, il y a quand même matière à quizzer. Du quart de finale de Coupe de l’UEFA marqué par ce but de la tête de Kombouaré (non, on ne spoile pas une question) aux chocs récents en phase de poule et en élimination directe de Ligue des champions, il y en a pour tout le monde, jeunes et vieux. Allez, bon courage, faites-nous rêver.