Yo les footix ! Petite parenthèse footballistique dans la grande séquence olympique que nous traversons en ce moment. Le PSG et le Stade Rennais s’affrontent au Parc en ouverture de la 24e journée de Ligue 1, avec en toile de fond le match de Ligue des champions contre le Real Madrid à venir pour Paris. Mauricio Pochettino ne peut néanmoins pas se permettre de faire tourner, son équipe ne compte que 13 points d’avance sur son dauphin, l’OM. Bah quoi ? On sait jamais. Ok, je déconne. Poche va faire tourner, mais les premières compos donnent quand même Mbappé, Messi et Verratti titulaires. Vu que Benzema va probablement louper le match aller, faut bien équilibrer les choses en laissant à ses joueurs une occasion de se blesser avant le match le plus important de l’année. Grand seigneur, Mauricio.

>> Rendez-vous à 20h45 pour le départ réel de ce live