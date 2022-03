Il va peut-être falloir songer à ouvrir une cellule de soutien psychologique du côté du Camp des Loges. 48 heures après l'élimination du PSG en Ligue des champions face au Real Madrid, Mauricio Pochettino est en effet apparu très marqué en conférence de presse, avant la réception de Bordeaux, dimanche au Parc des Princes.

« Comment je me sens ? Très contrarié [« jodido », en version originale], a-t-il commencé par dire. Si on analyse les deux matchs, ici, à Paris, tout le match et sur les 60 premières minutes à Madrid, l’équipe a été supérieure. La façon dont on a perdu fait chier, pardon pour le mot. J’ai la rage, je ressens un certain mal-être, c’est difficile de dormir la nuit, mais il faut assumer nos responsabilités, celle de continuer de penser au championnat. Personnellement, mentalement, je suis dans le processus de récupération. Cela ne signifie pas que je ne suis pas fort, je me sens prêt à lutter et à relever ce défi. »

En 11ans à suivre le Psg version Qsi, c'est la première fois que je vois un coach parisien aussi marqué + de 48h après une débâcle...pochettino semble très très affecté (ça ne lui enlève pas certaines responsabilités sur la situation actuelle mais je constate) https://t.co/pBnIgzPQnM — Bruno Salomon ⚽🎙 (@bruno_salomon) March 12, 2022

Pochettino appelle ses joueurs à « défouler [leur] frustration »

Interrogé sur l'ambiance hostile qui les attendent, lui et ses joueurs, dimanche après-midi, au Parc des Princes, l’Argentin a simplement déclaré comprendre la déception des supporters. « Ils ont le droit de manifester leurs sentiments », a-t-il ajouté. Ce qui ne les empêchera pas de tout faire pour « terminer la saison de la meilleure manière ». « La motivation doit être là, chacun d’entre eux doit être à la disposition de l’équipe. Nous avons la possibilité de gagner le dixième titre en cinquante ans d’histoire du club [52, plus précisément], c’est suffisant comme motivation pour s’entraîner tous les jours et jouer avec la forme que demande cette compétition. »

« Il faudra montrer le respect que mérite ce maillot, a-t-il poursuivi. Une victoire demain ne nous consolera pas de la défaite de Madrid. Mais c’est important de respecter le championnat. Il y aura des jeunes dans le groupe demain, mais le plus important est que les joueurs présents mercredi puissent défouler cette frustration. » S’ils arrivent à transformer leur frustration en énergie positive, les Parisiens pourraient bien faire très mal à une équipe girondine qui, avec son titre de pire défense d'Europe depuis le début de la saison, à tout de même une bonne tête de victime expiatoire.