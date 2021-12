Cette fois, le premier tirage au sort de l’UEFA a été le bon. Après avoir fini la première phase de la Ligue des champions en tête de leur groupe, Lyonnaises et Parisiennes auraient pu espérer un quart de finale un peu plus clément. Mais les deux meilleurs clubs français vont trouver sur leur route (les 22-23 mars et 30-31 mars) la Juventus Turin et le Bayern Munich, soit deux adversaires plus coriaces que le Real Madrid et Arsenal.

La Juve, que l’OL avait éliminée en 16es de finale de la compétition la saison passée (2-3, 3-0), a notamment réussi l’exploit de se qualifier dans une poule comprenant Wolfsburg et Chelsea. « On les connaît bien, confie la coach lyonnaise Sonia Bompastor. C’est une équipe qui a du talent et nous devons faire preuve de beaucoup de méfiance. » Cela sera forcément le cas quand on voit que les Italiennes ont poussé dès l’automne le finaliste en titre Chelsea en dehors de l’épreuve.

Quant au PSG, la tâche s’annonce au moins aussi compliquée contre le Bayern Munich, qui a infligé le mois dernier à l’OL sa seule défaite de la saison (1-0). Si les Lyonnaises et les Parisiennes parviennent à se sortir de ce gros test européen, elles se retrouveront (comme d’habitude) en demi-finales de cette séduisante Ligue des champions new look. Preuve en est, on aura même droit à un clasico Barça-Real en quarts.