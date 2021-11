He is back. L’ancien international anglais Steven Gerrard, jusqu’à présent à la tête des Glasgow Rangers, a été nommé entraîneur d’Aston Villa, annonce ce jeudi le club de Premier League anglaise qui avait limogé Dean Smith la semaine dernière après une cinquième défaite consécutive.

« Aston Villa a une riche histoire et une tradition dans le football anglais. Je suis immensément fier de devenir son nouvel entraîneur en chef », a réagi Gerrard, séduit par « les plans ambitieux » du club de la banlieue de Birmingham. Gerrard est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la Premier League. Il a marqué 186 buts en 710 matchs sous le maillot des Reds, mais ce sera sa première expérience d’entraîneur au plus haut niveau du football anglais.

Un sacré premier défi en Premier League

« Le conseil d’administration d’Aston Villa est ravi d’annoncer la nomination de Steven au poste d’entraîneur », annonce le club, actuel 16e du Championnat d’Angleterre en n’ayant marqué que dix points en onze matchs.

Ancien joueur emblématique de Liverpool et de la sélection anglaise, Gerrard, 41 ans, entraînait depuis 2018 les Glasgow Rangers. Il les a conduits en 2021 à leur premier titre de champion d’Ecosse depuis dix ans, en terminant invaincus. Gerrard « a pris une décision courageuse en testant ses capacités dans l’environnement intense et à forte pression » du championnat d’Ecosse, « et cela a attiré notre attention », de même que « son expérience en Europe », ajoute Aston Villa dans son communiqué.