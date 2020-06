Liverpool courait après depuis 30 ans. Mais cette fois, c’est bon ! Les Reds sont officiellement devenus champion de Premier league ce jeudi soir, grâce à la défaite de Manchester City à Chelsea (2-1). Un titre fêté dignement par les supporteurs, en rouge, évidemment.

The scenes outside Anfield as fans celebrate Liverpool winning the Premier League for the first time in 30 years! pic.twitter.com/13tnnOpSlL