Les habitués du Chaudron commençaient à s’agacer de voir Wahbi Khazri tenter si fréquemment, depuis plusieurs saisons déjà, des lobs de sa moitié de terrain. Le gardien du FC Metz Alexandre Oukidja n’était visiblement pas plus méfiant que ça de la spéciale Khazri, samedi lors de ce match (déjà) de la peur entre le 19e et le 20e de Ligue 1. Traînant à une vingtaine de mètres de ses buts, l’international algérien a pourtant eu la mauvaise surprise d’être la toute première victime de l’attaquant stéphanois dans cet "exercice" improbable.

💬 "Un beau but qui récompense le travail des collègues"



Déçu par le résultat final de ce #FCMASSE (1-1), Wahbi #Khazri revient sur son chef d'œuvre avec une pensée pour ses coéquipiers 👇 pic.twitter.com/KPY1Xjdy8F — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) October 30, 2021

Tel Nabil Fekir, Memphis Depay ou Saber Khlifa, jusque-là détenteur du but le plus lointain inscrit en L1 avec Evian-TG en 2013 (64 mètres contre Nice, 4-0), Wahbi Khazri a en effet signé « le plus beau but » de sa carrière, après un corner ne donnant rien pour les Lorrains, qui menaient alors 1-0. L'intéressé raconte la suite.

Je fais un effort pour venir aider mes collègues. Le ballon me vient dessus, je le remonte. Metz est bien en place, je n’ai aucune solution de passe et je vois le gardien très avancé. J’ai souvent tenté ce geste et on s’est souvent moqué de moi pour ça. Mais là, je me dis que c’est la bonne solution. J’ai la réussite qu’il rentre cette fois. »

« Il tente des gestes imprévisibles »

Après ce coup de patte monumental pour égaliser (1-1, 16e), tout le monde attendait impatiemment la stat' Opta. Et oui, l’international tunisien devient bien le recordman du but le plus lointain du championnat de France, depuis qu’Opta collecte les données de la Ligue 1 (en 2006), avec 68 mètres ! Son entraîneur Claude Puel, qui n’avait pas encore eu pareille occasion de sourire depuis deux mois, confirme que le gaillard n’en était pas à son coup d’essai : « On n’est pas surpris parce que ça fait sept ou huit fois qu’il l'essaie, rien que depuis le début de saison. Il tente des gestes imprévisibles, c'est une de ses qualités. Celui-ci est magnifique, très bien dosé, suffisamment profond et bien rectiligne. C’est un coup de génie ! ».

68 – Wahbi Khazri a marqué d’une distance de 68 mètres face à Metz, soit le but le plus lointain marqué en Ligue 1 depuis qu’Opta collecte les données (2006/07). Audace. #FCMASSE @ASSEofficiel @Ligue1UberEats pic.twitter.com/sXDhlPSrYb — OptaJean (@OptaJean) October 30, 2021

Sur le banc d’en face, Frédéric Antonetti est à peine moins enthousiaste, saluant « un geste de grande classe » et « une inspiration de grand joueur qu’il est ». Quand on sait que le gaillard en est déjà à 7 buts inscrits, sur les 12 au total de Sainté, on se doutait que pareil exploit ne pourrait venir que de lui, côté stéphanois. Il aurait simplement fallu que la suggestion de nouvelle règle (stupide) d’un ancien président de l’OM soit appliquée pour que l’ASSE (6 points pris sur 36) remporte son premier match de la saison.