Retour vers le passé à Saint-Symphorien. Alors que les masques sont tombés dans les lieux soumis au pass sanitaire (cinémas, musées, restaurants, centres commerciaux, stades…), selon un décret publié au Journal officiel le 8 août dernier, les supporters voulant assister au match entre Metz et Saint-Etienne ce samedi (17 heures) sont priés de remonter leur protection sur leur nez.

En effet, sur demande du préfet de Moselle, le port du masque contre le Covid-19 sera à nouveau obligatoire dans et aux abords de l’enceinte du stade de Saint-Symhorien. Ce qui ne devrait pas empêcher les supporters messins et stéphanois de donner de la voix dans un match déjà crucial pour la course au maintien, les deux équipes fermant la marche (Metz est 19e, Sainté 20e) au classement de Ligue 1.