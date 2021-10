Arrivé à l’OM avec l’étiquette du joueur le plus cher du dernier mercato estival (on parle d’une somme comprise entre 20 et 25 millions d’euros), Gerson peine à convaincre les supporteurs et dirigeants marseillais depuis le début de la saison. Présent en conférence de presse vendredi avant le déplacement crucial à Clermont, dimanche, le milieu de terrain brésilien est revenu sur ses premiers mois difficile sur la Canebière.

« Dans le foot, il y a des hauts et des bas, je suis en train de m’adapter, je fais le maximum pour répondre aux attentes, je travaille dur, a-t-il insisté. Je suis un peu trop bloqué, mais j’essaie de garder un bon état d’esprit et de me concentrer sur le foot, il faut que j’essaie de me libérer pour montrer qui est le vrai Gerson. »

De nouveau appelé par Tite pour le rassemblement de novembre

Interrogé sur le parallèle qui pourrait être fait entre son cas et celui de son compatriote de l’Olympique Lyonnais Lucas Paqueta, au top cette saison après une première année difficile, le Brésilien a insisté sur le fait que tout était « une question d’adaptation » : « Il faut du temps pour cela, je viens d’une culture et d’un style de jeu différents, s’est-il défendu. Mais des critiques, des choses positives peuvent ressortir, et c’est ainsi que je vais essayer de répondre. »

Et pas question de faire reposer la responsabilité de ses difficultés sur le schéma tactique choisi par Jorge Sampaoli, l’entraîneur argentin de l’OM : « Quand on démarre tout petit dans le foot, on démarre dans une certaine position, à un certain poste. Mais au fil de sa carrière il faut s’adapter, c’est important. » Présenté comme l’un des futurs grands talents brésiliens, Gerson a d’ailleurs gardé la confiance du sélectionneur brésilien Tite, qui l’a convoqué de nouveau pour le prochain rassemblement du mois de novembre, pour affronter la Colombie et l’Argentine dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du monde 2022.