Les graves incidents du mois d'août sont encore dans les têtes, et avaient malheureusement présagé d'un début de saison sous tension dans les tribunes de Ligue 1. Mais cette fois, il s'agira d'un match pour le haut du tableau et rien d'autre. Nice et l'OM, qui s'étaient quittés sur une bagarre générale, se retrouvent ce soir à Troyes pour disputer sur terrain neutre et à huis clos leur match de la 3e journée de championnat. Amputés d'un point sur décision de la commission de discipline, les Niçois peuvent tout de même en cas de victoire s'installer en tant que dauphins du PSG. Mais l'OM, solide lors du Classique dimanche dernier, entend lui aussi profiter de l'occasion pour passer une tête parmi les trois premiers. Pas besoin d'aller plus loin pour mesurer l'importance de cette rencontre qui «n'est pas une revanche», a insisté le coach niçois Christophe Galtier.

