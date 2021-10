Secoués par un nombre incalculable de polémiques depuis le début de la saison, principalement liées à l’utilisation de la VAR (souvenez-vous de ce mémorable PSG-Angers…), les arbitres français via la Direction technique de l’arbitrage (DTA) ont décidé de faire leur grand oral face aux médias, au siège de la FFF, mardi. L’occasion de faire un point sur les règles en vigueur – sur les fautes de main, les hors-jeu et l’utilisation de la vidéo notamment – mais aussi de trouver des pistes pour améliorer la relation, souvent tendue, entre les hommes en jaune, les joueurs, les clubs et la LFP. Tout un programme que nos journalistes vous détaillent dans ce nouveau numéro de Zone Mixte.

