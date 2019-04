Des propos surprenants. Lors d’un sommet de start-ups​ d’Aix-Marseille, le président de l'OM Jacques-Henri Eyraud a suggéré que les buts lointains pourraient compter double :

Le jeu Fifa a décidé qu’un but marqué via un tir en dehors de la surface de réparation valait deux points. Pourquoi c’est Fifa, Electronic Arts, qui imagine ça ? (…) Pourquoi pas demain sur de vrais terrains, un tir des trente mètres qui fait but, ça ne rapporterait pas deux points plutôt qu’un ? C’est un exemple, il y en a plein d’autres. C’est un sport extrêmement conservateur et pourtant, c’est un sport qui va devoir s’adapter. »