Au stade de la Meinau,

Non, vous ne lirez pas dans cet article les habituelles comparaisons. Oui, Zidane et Marvin Martin (si si !) avaient inscrit chacun un doublé dès leur première sélection en équipe de France. Tant mieux pour eux et pour les caisses du FC Sochaux dans le deuxième cas.

Sauf qu’il n’y a rien eu de tout ça hier à Strasbourg pour le début de l’aventure en Bleu d’Aurélien Tchouaméni. Le milieu monégasque n’a pas réalisé de miracle dans un match face à la Bosnie (1-1) qu'il a débuté juste après la pause, en remplacement du décevant Thomas Lemar.

Mais alors, pourquoi lui consacrer quelques lignes ? Déjà parce que des quatre petits nouveaux appelés, c’est celui qui s’est montré le plus performant. Théo Hernandez n’est pas entré en jeu, Moussa Diaby trop peu et Jordan Veretout a été très discret, pas uniquement à cause de son poste assez ingrat.

Quelle élégance !

L’ancien Bordelais, lui, a su attirer les regards. Grâce à son abattage à la récupération, où il a beaucoup couru et compensé, mais aussi son comportement. A 20 ans, dans un match international qui tourne mal avec l’exclusion d’un partenaire cinq minutes après sa propre entrée en jeu, il aurait pu plonger. Mais ce n’est pas du tout le genre du natif de Rouen, buste haut et tête levée à la Pogba, très élégant à voir jouer. Et tout de suite très à l’aise à un niveau jamais fréquenté. Comme l’ont encore prouvé ses interviews d’après-match, où il affichait un petit sourire. Pas celui qu’il aurait eu en cas de victoire hein.

« Ce que je ressens après cette première sélection ? Beaucoup de fierté », a-t-il répondu au micro de M6. « Quand le coach m’a appelé pour rentrer, j’étais très content et j’avais à cœur d’aider l’équipe pour aller chercher la victoire. Malheureusement, on n’a pas pu gagner, mais ça reste une belle journée pour moi. J’ai essayé de faire ce que je sais faire. Je ne suis pas là pour faire des choses extraordinaires, mais pour jouer mon jeu, J’ai des qualités, mais aussi beaucoup de choses à améliorer. Je vais à nouveau regarder la seconde période pour voir que je peux mieux faire. »

« J’avais moins de liberté dans la projection »

Un peu plus tard en conférence de presse, le milieu de l’ASM a expliqué qu’il s’était d’abord concentré sur ses taches défensives vu la tournure de la partie. « On a essayé de rester compact, c’est sûr que j’avais moins de liberté dans la projection », a-t-il complété en répétant sa « fierté d’être dans ce groupe ». Le joueur n’a même pas dévoilé toute sa panoplie qu’il semble déjà y avoir une place réservée pour les prochaines années. C’est pas ça un futur patron ?