Matz Sels avait été victime d'une rupture du tendon d'Achille du pied gauche mi-juillet.

Matz Sels est bien de retour. Le gardien du RC Strasbourg s’est remis de sa rupture du tendon d’Achille gauche survenue en juillet.

Dans le groupe alsacien la semaine dernière à Rennes, le Belge veut maintenant retrouver sa place dans le onze de départ du Racing, en remplacement d’Eiji Kawashima.

Que décidera Thierry Laurey ? Le coach strasbourgeois a été assez politique jusque-là mais il semble bien que le Belge redevienne assez vite titulaire.

C’était la mauvaise histoire belge de l’été dernier. A un entraînement de pré-saison, Matz Sels s'était rompu le talon d'Achille gauche. « En reculant et dès que j’ai voulu repartir en avant, je l’ai senti », se souvient le gardien du RC Strasbourg, qui a depuis emprunté le chemin classique d’un blessé longue durée. Opération, plâtre, rééducation… et retour sur les terrains depuis mi-janvier.

Deux mois plus tard, le voilà tout proche de retrouver sa place dans le onze de départ. L’histoire semble même en marche après sa première apparition de la saison dans le groupe alsacien, le week-end dernier à Rennes (0-1). Alors, est-ce pour ce dimanche (13 heures) contre Lens ? C’est Thierry Laurey qui décidera.

🎥 En images, retour de notre international belge Matz #Sels à l'entraînement collectif ce matin 💥 #GénérationRacing #RCSA pic.twitter.com/HVzaZcQclL — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) January 20, 2021

Le choix, qui paraissait simple il y a encore quelques mois, s’est depuis compliqué pour l’entraîneur alsacien. Le n°3 sur la ligne de départ, Eiji Kawashima, a enchaîné les performances satisfaisantes depuis mi-novembre. Hormis contre Brest début février (2-2), quand le Japonais avait été impliqué sur les deux buts adverses dans les dix dernières minutes.

« Être assis sur le banc, ce n’est pas le même plaisir »

D’où des déclarations assez politiques de la part du coach la semaine dernière. « Matz reste notre numéro 1 qui doit revenir à sa place d’origine. Maintenant, on a aujourd’hui un gardien qui fait son boulot de la meilleure des façons. Si je suis juste, c’est dur de le sortir. […] C’est lui qui a la main pour l’instant », avait-il dit de manière à ne froisser personne.

En bref, le changement ne semble être qu’une affaire de temps. Si ce n’est pas pour cette journée de Ligue 1, alors ce sera sûrement à Bordeaux le 4 avril. Le créneau semble même meilleur puisque les partenaires de Stefan Mitrovic disputeront le 26 mars un match amical contre Nancy. Idéal pour relancer en douceur le Belge… qui ne veut lui plus perdre de temps après avoir tant galéré depuis juillet.

« Je me sens très bien […] Je suis prêt à jouer », lance-t-il, sans s’embarrasser de langue de bois. Etre du déplacement en Bretagne, c’était bien mais ça ne lui suffit pas. « Retrouver la vie du vestiaire et l’ambiance du match, ça procure un bon sentiment. Mais mon objectif, c’est de jouer. Être assis sur le banc, ce n’est pas le même plaisir. »

Seulement deux matchs de National 3 disputés

L’ancien joueur d’Anderlecht et Newcastle a besoin de renouer avec les sensations des matchs. Il n’a pu en disputer que deux avec la réserve du Racing, dont le championnat de National 3 est à l’arrêt. « C’est sûr que ça n’a pas facilité son retour », témoigne l’entraîneur des gardiens strasbourgeois, Stéphane Cassard. « Avec la compétition, il va retrouver des repères en termes de lecture, de gestion des trajectoires aériennes, de jeu en profondeur, de concentration aussi. Tout ça, on peut difficilement le reproduire à l’entraînement. »

« J’ai besoin de jouer, je vais apprendre des situations. Dans quelques rencontres, je ne serai pas loin d’être à 100 % », appuie Matz Sels, sans trop vouloir se projeter sur la fin de saison. « Pour l’instant, je veux retrouver ma place, insiste-t-il. J’ai encore un contrat jusqu’en 2024 ici et si je l’ai prolongé, c’est que je me sens bien. Je veux rester et grandir avec le club. » Comme titulaire.