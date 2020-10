Guère rassurant sur plusieurs interventions dimanche, comme ici face au capitaine niçois Dante, Jessy Moulin a été vivement soutenu par son entraîneur Claude Puel. JEAN-PHILIPPE KSIAZEK — AFP

Battus ces dernières semaines par Rennes et Lens, les Verts ont cette fois subi la loi de l’OGC Nice (1-3), dimanche dans le Chaudron.

Cette série noire a entraîné la dégringolade de l’ASSE en Ligue 1, d’un statut de leader surprise après quatre journées à une place de 10e après ces trois revers de rang.

Romain Hamouma prévient ses partenaires : « Il faut une prise de conscience du groupe ». 20 Minutes dresse les motifs d’espoir pour cette équipe stéphanoise extrêmement jeune.

Un club européen a-t-il déjà régulièrement fait appel dans l’élite à six joueurs de son centre de formation n’ayant même pas leur nom sur leur maillot ? Avec Claude Puel, c’est presque comme si le PSG-OM des minots en 2006 avait lieu chaque semaine à Saint-Etienne. Aimen Moueffek, Lucas Gourna, Maxence Rivera, Abdoulaye Sidibé, Tyrone Tormin et Saïdou Sow sont tous nés entre 2001 et 2003, et leur apprentissage express de la Ligue 1 est parfois douloureux cette saison.

C’est le cas pour le dernier nommé, prometteur Guinéen de 18 ans à l’origine du but gag du week-end en Ligue 1, dimanche lors de la défaite stéphanoise contre l’OGC Nice (1-3), la troisième de rang. Euphorique leader du championnat après quatre journées, avec en prime son premier succès après 41 ans de disette au Vélodrome (0-2), les Verts sont désormais rentrés dans le rang (10es avec trois points d’avance sur le 17e).

Le départ non planifié et tardif de l’impressionnant Wesley Fofana, les échecs de dernière minute dans les recrutements de William Saliba et M’Baye Niang, ainsi que la grave blessure au genou droit d’Yvann Maçon, le tout depuis trois semaines, sont-ils autant de signes annonciateurs d’une saison aussi galère que la précédente (17e à l’arrêt prématuré de la L1) ? 20 Minutes a ciblé cinq motifs d’espoir principaux.

Des cadres vont vite revenir

Timothée Kolodziejczak, Yvan Neyou, Wahbi Khazri (suspendus), plus Mathieu Debuchy, Yvann Maçon, Gabriel Silva, Charles Abi et Arnaud Nordin (blessés) ont tous fait défaut à l’ASSE dimanche contre Nice. Soit huit possibles titulaires, qui vont tous très vite pouvoir réintégrer le groupe de Claude Puel, hormis Yvann Maçon, out pour tout le reste de la saison. De quoi relancer un groupe extrêmement jeune et en mal de repères, qui a erré durant la majeure partie de la première période dimanche.

Pas inquiète. L’ASSE lorsqu’elle doit se passer de 8 titulaires potentiels, perd ses intentions et baisse la tête, est une équipe de fond de L1. Mais, quand elle retrouve un onze compétitif et les attitudes de l’été, elle a des arguments. Aux Verts d’être capables de remettre ça. — Faustine (@Faus4ine) October 18, 2020

Romain Hamouma met déjà tout le monde en alerte

C’est pourquoi Romain Hamouma, l’un des rares tauliers présents face à Nice, avait un message très clair à faire passer devant les médias après ce nouveau couac à la maison. « Trois défaites, ça n’est pas possible, c’est très important de réagir », exhorte le milieu offensif stéphanois, avant de poursuivre :

En ce moment, on est dans la réaction. On attend d’être menés au score pour se réveiller et se lâcher. Il y a eu du positif dans ce match mais on ne peut pas se contenter de ça. Il faut une prise de conscience du groupe. On est jeunes mais ça ne fait pas tout. Il faut prendre conscience que la Ligue 1, ça va très vite et qu’on peut descendre rapidement. C’est très frustrant car en début de saison, on faisait mal à l’adversaire grâce à notre pressing. Il faut faire des différences collectivement, il n’y a pas d’individualité chez nous pouvant faire des exploits. »

Piqué, Denis Bouanga va revenir fort

Auteur de 12 buts et 5 passes décisives la saison passée, Denis Bouanga (25 ans) pourrait être cette individualité-là. Mais malgré ses deux réalisations depuis cet été, l’international gabonais peine un peu à confirmer. Si bien que malgré la cascade de forfaits, Claude Puel l’a fait débuter sur le banc dimanche avant de le faire entrer en jeu à la pause, à la place d’un Jean-Philippe Krasso (ex-Epinal en N2, 4e division) invisible.

« Denis est un joueur important pour nous et j’attends beaucoup plus de lui dans ce qu’il peut nous apporter au niveau de l’efficacité et de l’intensité, résume l’ancien entraîneur niçois. Au vu de ses qualités intrinsèques qui sont magnifiques, je compte sur lui à un bien meilleur niveau, tout simplement. » Claude Puel n’a pas son pareil pour piquer certains de ses joueurs, et la rentrée de Denis Bouanga s’est comme par hasard révélée probante dimanche.

Très intéressant pour sa première apparition sous le maillot vert, Panagiotis Retsos a un bon profil de révélation de la saison de Ligue 1. - JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP



Panagiotis Retsos va stabiliser la défense

LA grande satisfaction stéphanoise du jour, c’est à coup sûr Panagiotis Retsos. Ce défenseur grec de 22 ans a déjà pu prouver toute sa polyvalence, pour sa première titularisation, en évoluant dans une défense à trois pendant près de 30 minutes, avant de basculer latéral gauche puis défenseur central d’une défense à quatre. Aussi tonique que technique et rigoureux dans les duels, l’ancien du Bayer Leverkusen a tout de la bonne pioche, comme le savoure à juste titre Claude Puel.

Il nous a beaucoup apporté, il est calme, il a beaucoup de sérénité parce qu’il est bon techniquement. Il n’a en plus effectué qu’un entraînement avec le groupe. Et malgré cette méconnaissance complète de ses partenaires, il a été très intéressant pour une première. »

Claude Puel est totalement cohérent dans ses choix

Claude Puel veut clairement que son équipe joue au ballon et surtout qu’elle effectue un gros pressing. Même dans un jour sans, avec une équipe ultra-décimée, on a vu son ASSE (presque) capable de renverser de manière totalement inattendue le cours du match contre les Aiglons. Dans le choix des hommes, le technicien de 59 ans est là aussi très cohérent, en continuant notamment d’écarter les indésirables Ryad Boudebouz et Stéphane Ruffier.

Et ce en assumant pleinement les questions autour du nouveau numéro 1 dans les buts Jessy Moulin, même lorsqu’il manque sa relance dans l’axe sur le but de Pierre Lees-Melou (0-1, 8e) et qu’il subit la fameuse gaffe de Saïdou Sow (0-2, 30e). Ne cherchez pas, Me Puel est injouable : « Pourquoi sa responsabilité serait-elle engagée ? Sur le deuxième but, c’est un but gag mais Jessy n’y est pour rien. Et sur le premier, je n’ai pas non plus trouvé qu’il était sur le coup ». Autant dire qu’il faudrait une sacrée « kepaisation » de Jessy Moulin dans les prochaines semaines pour que Stéphane Ruffier reprenne l’espoir de retrouver les terrains avec les Verts.