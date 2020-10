ASSE-OGC Nice EN DIRECT : Les Verts reprennent espoir grâce à une relance manquée de Benitez dont profite Aouchiche (1-2)…

Hello et bienvenue par ici les 20 Minutos ! Supporters stéphanois, on vous imagine bien marqués par le mois écoulé, avec trois rencontres de Ligue 1 sans succès (dont deux revers), le transfert tardif de Wesley Fofana à Leicester, les échecs de prêts pour William Saliba et M’Baye Niang et la grave blessure​ au genou droit synonyme depuis mercredi de fin de saison pour Yvann Maçon. Ça ne va pas être évident de mettre fin à cette spirale de la lose face à d’ambitieux Niçois, à égalité avec l’ASSE (7e et 8e avec 10 points), avant le match de ce dimanche (17 heures). On aurait notamment été curieux de voir la première apparition avec les Aiglons de Jeff Reine-Adélaïde, prêté par l’OL dans les ultimes heures du mercato. Mais celui-ci est encore blessé, tout comme Kasper Dolberg, Alexis Claude-Maurice et Youcef Atal, ce qui prive Patrick Vieira de sacrées munitions offensives.

