Il est où le gardien, IL EST OU ??? — Capture d'écrans

Arrêtez tout, les votes sont clos : on tient le but gag de cette année 2020. Il a été inscrit dimanche en Ligue des nations, après trois minutes de jeu entre la Macédoine du Nord et l' Estonie. Le malheureux élu ? Un certain Märten Kuusk. Pensant jouer la sécurité face au pressing adverse, le défenseur central estonien de 23 ans a voulu donner en retrait à son gardien.

But gag de l'Estonie, Marten Kuusk renvoie la balle vers son gardien... absent ! 😳#NationsLeague pic.twitter.com/Yshsku03lf — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 11, 2020

Problème, celui-ci n’était pas dans ses cages mais plusieurs mètres à côté. Résultat, une passe en retrait qui s’en va mourir dans le but. Le retour en catastrophe du pauvre gardien n’y a rien fait, le bêtisier était en marche et rien ne pouvait l’arrêter. Un geste à coup sûr à montrer dans toutes les écoles… de cirque, bien sûr.