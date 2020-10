Le foot français nage en plein délire. La LFP n’a pas tardé à réagir aux menaces de Mediapro, qui n’a pas réglé à la date prévue (lundi) l’échéance de 172 millions d’euros de droits télé qu’il lui devait et a demandé un report dudit paiement.

En effet, selon une information de L’Equipe, l’instance a décidé de solliciter un prêt bancaire afin de régler aux clubs les montants qu’ils attendent tous avec impatience.

La LFP serait actuellement en train de prospecter auprès de plusieurs établissements bancaires et Vincent Labrune, le nouveau boss du foot français, aurait annoncé aux clubs se montrer confiant dans cette quête de cash.

Un prêt pour rembourser le manque à gagner de droits tv non touchés compensés par un prêt souscrit lors du confinement assuré par des droits TV finalement non touchés.

