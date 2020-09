Le studio principal de Téléfoot, la chaîne, en août 2020 — BERTRAND GUAY / AFP

Téléfoot joint le geste à la parole. Dimanche dernier, la chaîne a été victime d’une série de bugs, affectant la retransmission des matchs de Ligue 1. Pas de bol pour les nouveaux abonnés désireux de suivre les matchs Reims-Lille ou Metz-Monaco. Entre la coupure du signal et l’absence de commentaires, les téléspectateurs avaient du mal à vivre pleinement la compétition sportive. « Il semble qu’un problème est survenu », pouvait-on alors lire sur les écrans.

Et pour cause, cette série de bugs était liée à la panne mondiale d’un gros fournisseur d’accès à Internet, CenturyLink, basé aux Etats-Unis. La chaîne du groupe Mediapro, qui n’a pas pu faire grand-chose pour régler le souci, « a rencontré des problèmes techniques indépendants de sa volonté, expliquait-elle alors. Malgré tous nos efforts pour y remédier dans les plus brefs délais, certains d’entre vous ont été privés de leur match. »

Deux semaines seulement après son lancement, la chaîne redoute la fuite des nouveaux abonnés vers la concurrence. Afin de tempérer la colère des internautes, qui l’ont bien fait savoir sur les réseaux sociaux, Téléfoot a décidé de procéder à « un remboursement égal à 25 % de la première mensualité théorique de [leur] abonnement. » Les concernés ont dû recevoir un mail leur faisant part de ce geste commercial.