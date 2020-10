Vincent Labrune espérait sûrement un début de mandat plus cool à la tête de ola LFP. — FRANCK FIFE / AFP

S’il souhaitait une arrivée au pouvoir tranquille, il fallait choisir une autre institution. Président de la LFP depuis quelques semaines seulement, Vincent Labrune se retrouve déjà face à une crise XXL. Le diffuseur de la Ligue 1, Mediapro, ayant refusé de payer son échéance du 5 octobre avec pour ambition de renégocier le prix des droits télés. « Le timing de cette annonce est pour le mois surprenant quand on sait qu’elle intervient seulement quelques semaines après le paiement d’une première échéance qui a été annoncé à grand renfort de communication pour crédibiliser le projet Téléfoot et sa pérennité… A minima, on dira que cela entache la relation de confiance », s'irrite Vincent Labrune dans les colonnes de l'Equipe.

Plus problématique : « sur le fond, cela pose question sur le projet global de Mediapro en France et sur les capacités de ce groupe à faire face à ses obligations contractuelles et financières », poursuit l’ancien président de l’OM. Pour faire face au manque lié au non-paiement, Labrune et la LFP envisage de contracter un vaste prêt bancaire pour soulager les clubs.

Des mois difficiles pour les clubs français

Alors quoi ? Alors on attend de voir la suite. Mais Labrune prépare déjà ses arguments face à Mediapro, qui demande à ce que le contrat soit revu à la baisse. « Ne nous trompons pas : il n’est pas audible de s’entendre dire que ces traites devaient être payées par les abonnements. Même un nombre d’abonnés record fin septembre n’aurait en aucun cas permis de payer le quart de la facture […] Les actionnaires (un groupe Chinois nommé Orient Hontai Capital) ne pouvaient pas ignorer les besoins de financement du plan d’activité de Mediapro. »

Bref, les quelques semaines qui arrivent s’annoncent agitées. Et le foot français va devoir se serrer les coudes et la ceinture pendant un petit moment. « Si je n’étais pas inquiet pour les finances de nos clubs, je serais irresponsable, conclut Labrune. Nous travaillons d’arrache-pied pour être en situation de payer les montants budgétés par nos clubs à la date prévue. Ils peuvent compter sur nous. »