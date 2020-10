Paul Pogba — J.E.E/SIPA

Il y a des sourires, des mimiques et des mots qui ne trompent pas. Au lendemain de la large victoire de l'équipe de France contre l’Ukraine en match amical à laquelle il a pris part en entrant en cours de route, Paul Pogba est apparu très détendu et serein en conférence de presse. Il faut dire qu’après 16 mois d’absence en EDF, de blessures, de rechutes, de Covid et on en passe, le temps commençait à paraître très long pour la Pioche. « Un long moment d’absence comme ça avec la sélection, c’est pas facile. Quand tu prends du recul et que tu as ce moment ou tu reviens, tu te dis encore plus que c’est un plaisir de rejouer pour l’équipe de France, de rejouer au Stade de France, de rentrer pour jouer avec mes coéquipiers. C’est beau. »

Camavinga, génération « tu m’parles pas d’âge »

Ce qui est beau aussi, c’est de l’entendre parler du bizut Eduardo Camavinga, buteur contre l’Ukraine, qu’il semble avoir déjà pris sous son aile. Pogba s’y identifie et l’associe à Kylian Mbappé de par sa précocité.

« Il est jeune, c’est comme Kylian, tu me parles pas d’âge (rires). Ils sont dans le même sac, ils ont une sérénité et une maturité à cet âge-là que je n’avais pas. Il a de la qualité, un talent certain, on le sait tous. C’est un plaisir de le voir mettre ce maillot et de le voir marquer sur sa première titularisation en Bleu. J’étais heureux pour lui, je lui souhaite le meilleur et même plus. L’avenir est entre ses mains. C’est un petit danseur, pas timide il me fait penser à moi, il a en confiance en lui et ses qualités. C’est un très bon petit, j’aime énormément. »

Le Portugal ? Même pas peur malgré « la légende » CR7

Prochain adversaire de l’équipe de France, le Portugal évoque de mauvais souvenirs à l’équipe de France. Mais, du haut de son statut de champion du monde, la Pioche se veut presque reconnaissant. « Ce match [la finale perdue de l’Euro 2016], ça nous a forgés. » Les Bleus ont changé, le Portugal aussi. Le champion d’Europe et premier lauréat de la Ligue des nations peut compter sur une jeune génération riche en talents.

« Mais nous aussi on a des joueurs, sourit Pogba. Griezmann, Kylian, Giroud… on a une belle équipe avec une belle mentalité. Maintenant oui, on sait qu’il y a des très bons joueurs en face, des légendes, parce que Cristiano Ronaldo c’est une légende du foot. On sait qu’il y a d’autres joueurs. Maintenant on pense à nous et le Portugal pense certainement pareil de l’équipe de France qui est championne du monde avec des joueurs qui ont gagné la C1 ou des finalistes récents, des joueurs avec un très grand talent. Le Portugal aussi se préoccupe de nous. »

PSG-MU, comme on se retrouve

Petit frottement de mains au moment où un confrère évoque le tirage au sort de la Ligue des champions qui a remis le PSG sur la route de son Manchester United. « Bon, on va parler un peu clubs », lance, sourire malicieux en coin, l’international français.

« On sait tous que ça a beaucoup parlé après le succès de MU contre le PSG, succès inattendu aux yeux du monde entier, il faut le dire. Mais maintenant on parle avec les finalistes de la Ligue des champions, une équipe qui est aujourd’hui plus forte. Mais nous aussi on s’est renforcé. Je peux pas dire comment ça va se passer, j’espère que je vais jouer. Mais ça sera un match à regarder vu l’histoire du dernier match et bien sûr le transfert d’Edinson [Cavani]. Je pense que ça sera un match très intéressant. »