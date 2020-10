Dans une unité Covid d'un hôpital parisien (image d'illustration) — THOMAS COEX / AFP

Les hôpitaux et cliniques d’Ile-de-France doivent se préparer à « une marée très forte » de nouveaux malades du Covid-19. Le directeur de l’agence régionale de santé (ARS), Aurélien Rousseau, a ainsi décidé jeudi matin d’activer le « plan blanc renforcé », permettant aux établissements de santé de déprogrammer des activités. « Une décision lourde » qui « veut dire qu' on va prendre une marée très forte et qu’il faut mettre toutes les forces dans la bataille », a-t-il prévenu.

Avec 455 « patients Covid + » hospitalisés en « soins critiques » mercredi, plus de 40 % des lits de réanimation sont occupés par des malades du coronavirus et Aurélien Rousseau avait déjà prédit en début de semaine que le seuil des 50 % serait atteint « dans les 15 prochains jours ». Un porte-parole de l’ARS a expliqué que dans ces circonstances « l’activation du niveau 2 du plan blanc » a été enclenchée pour « anticiper un afflux important de malades » et « faire de la place » dans les services concernés.

« On donne la main aux établissements pour mettre en œuvre des réorganisations de soins », qui se traduiront principalement par des « déprogrammations » d’activités, à l’instar des Hôpitaux de Paris (AP-HP), qui avaient choisi dès fin septembre de reporter jusqu’à 20 % de leurs opérations chirurgicales. Ces mesures doivent permettre de « réaffecter des effectifs en interne ». Le « plan blanc renforcé » ouvre aussi la voie à un recours accru à l’intérim, voire au rappel de personnels en congés si besoin.