Les supporters stéphanois n’en pouvaient plus d’attendre, ce lundi, l’officialisation de la venue d’Adil Aouchiche. Depuis plus d’un mois, la probable signature du prometteur milieu de terrain, qui a fêté ses 18 ans mercredi dernier, anime en effet le mercato des Verts. Après avoir décidé de ne pas signer son premier contrat professionnel au PSG, son club formateur, l’international U18 a bien opté pour l'ASSE, où il vient de signer pour un bail de trois ans.

« C’est une immense fierté pour moi de signer à l’AS Saint-Étienne, indique-t-il sur le site des Verts. Je rejoins un grand club de Ligue 1 porté par une incroyable ferveur populaire. Les supporters sont magiques. La ville respire le football. J’ai fait le bon choix. Cette passion donne beaucoup de force. Je donnerai le meilleur de moi-même. »

Deuxième plus jeune buteur de l’histoire du PSG

Auteur cette saison de trois apparitions (deux en Coupe de France, une en Ligue 1) avec le groupe professionnel parisien, Adil Aouchiche est même devenu, en août 2019 à Metz (0-2), à tout juste 17 ans, le plus jeune joueur de tous les temps du PSG à débuter une rencontre de L1. Cinq mois plus tard, il a inscrit son premier but en 32e de finale de Coupe de France contre Linas-Montlhery (0-6).

Une performance précoce le plaçant comme deuxième plus jeune buteur de l’histoire du PSG, derrière Bartholomew Ogbeche en 2001. Claude Puel et tout Sainté espèrent que leur nouvelle recrue, qui portera le numéro 17, aura une tout autre carrière que l’international nigérian.