L’ASSE a ouvert ce jeudi son mercato estival en annonçant les arrivées de Jean-Philippe Krasso (Epinal) et Setigui Karamoko (Béziers).

Ces deux jeunes joueurs vont vivre leur première expérience professionnelle à Saint-Etienne, qui assume sa nouvelle « politique de post-formation ».

Ce 28 mai 2020 va-t-il donner le ton d’un mercato estival low cost du côté de l'ASSE ? Deux ans après avoir enclenché un virage en signant six internationaux (Debuchy, M’Vila, Ntep, Subotic, Khazri et Cabella), les Verts en amorcent un autre s’annonçant bien plus modeste. Il faut en effet avoir scruté des matchs de Bobigny, Sainte-Geneviève, Schiltigheim ou Bourg-en-Bresse pour avoir un avis précis sur Jean-Philippe Krasso (Epinal, National 2) et Setigui Karamoko (Béziers, National).

Sainté a officialisé ce jeudi les premiers contrats professionnels de la carrière de l’attaquant de 22 ans (lié aux Verts jusqu’en 2023) et du défenseur central de 20 ans (bail d’une saison plus une autre en option). Les deux jeunes joueurs auront droit à des attentes différentes puisque Jean-Philippe Krasso (13 buts et 9 passes décisives en N2) a marqué les esprits durant le joli parcours vosgien en Coupe de France, avec notamment un doublé contre le Losc en huitièmes (2-1) puis un but face à l’ASSE en quarts (1-2).

L'ASSE assume son virage vers « la politique de post-formation »

« C’est un jeune attaquant passé par Lorient [en centre de formation] qui n’a pas eu un parcours linéaire, indique son nouvel entraîneur Claude Puel. Il s’est remis dans la lumière en Coupe et une nouvelle opportunité de se relancer au plus haut niveau s’offre à lui. » Libre de tout contrat, Jean-Philippe Krasso intégrera donc bien le groupe professionnel dès juillet.

Ancien du Puy-en-Velay (Haute-Loire), Setigui Karamoko « renforcera dans un premier temps l’équipe réserve en National 3 » comme l’annonce le communiqué officiel de l’ASSE. Le défenseur d’1,92 m n’a disputé que deux rencontres de National cette saison avec Béziers et « il entre dans le cadre de la politique de post-formation que l’ASSE souhaite mettre en œuvre ». Une nouvelle ère s’ouvre bel et bien dans le Forez avec le tandem Puel-Buisine et des moyens très limités.