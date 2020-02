FOOTBALL L’attaquant guinéen qui ne joue plus beaucoup en Gironde devrait être prêté à l’étranger

François Kamano a inscrit son 10e but de la saison. — Nicolas Tucat / AFP

Reverra-t-on un jour François Kamano sous le maillot des Girondins de Bordeaux ? Il y a des fortes chances que non. En tout cas, l’attaquant guinéen plus apparu sous le maillot des Marine et Blanc depuis le 18 décembre dernier à Brest en Coupe de la Ligue est clairement sur le départ. Comme le révèle ce jeudi matin L’Equipe, le club reçu de Krasnodar tente depuis quelques semaines d’obtenir son prêt avec option d’achat (autour de 8 millions d’euros).

Mais selon les informations de 20 Minutes, le club du sud-ouest de la Russie ne serait pas le seul sur le coup. Les Girondins de Bordeaux sont également en discussion avec un autre club russe et un club de MLS (Major League Soccer). Il s’agirait là aussi de prêt avec une option d’achat et d’une prise en charge totale du salaire du joueur. Pour rappel, le mercato est ouvert jusqu’au 21 février en Russie alors que celui du championnat d’Amérique du nord ouvrira dans quelques jours.

Le joueur est ouvert à un départ

François Kamano, meilleur buteur du club la saison dernière (13 buts) n’arrive pas à retrouver son meilleur niveau depuis plusieurs mois. Il ne s’est jamais vraiment remis de son faux départ à Monaco en janvier 2018 où Bordeaux avait refusé à l’époque une offre de plus de 15 millions d’euros. Cet automne, Paulo Sousa a notamment décidé de le replacer au poste de piston droit avec une certaine réussite (11 matchs pour un but).

Bordeaux-Nantes : « Une juste récompense », la reconversion réussie (et que personne n’avait vu venir) de François Kamano https://t.co/8FWvUsmkoq via @20minutesBord pic.twitter.com/HaqVGbTced — 20minutesbordeaux (@20minutesbord) November 3, 2019

Aujourd’hui, le Guinéen arrivé aux Girondins en 2016 pour 2.5 millions d’euros aspire à retrouver du temps de jeu. Il est ouvert à un départ selon nos informations.