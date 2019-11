FOOTBALL Buteur face aux Canaris, le Guinéen s’impose de plus en plus à son tout nouveau poste

François Kamano a inscrit le premier but des Girondins. — THIBAUD MORITZ / MORITZ / AFP

Après deux défaites d’affilée en Ligue 1, les Girondins renouent avec la victoire face à Nantes (2-0).

Depuis son repositionnement au poste de « piston » droit, François Kamano retrouve de sa superbe à l’image de son but contre les Canaris.

L’attaquant guinéen semble enfin avoir digéré ses départs avortés.

Qui l’eut cru ! Voir François Kamano briller et en plus au poste de « piston droit » ! Pas grand monde. Même personne. Avouons-le ! Mais ça, c’est parce qu’on n’est pas tous entraîneurs de football. Eh oui, Paulo Sousa n’a pas été choisi par le club pour sa ligne et son sourire, mais bien pour trouver des solutions à cette équipe bordelaise en ruine il y a encore quelques mois.

Alors si tout est encore loin d’être parfait, l’entraîneur portugais est en train de réussir quelques jolis paris. Après Nicolas De Préville, c’est François Kamano qui retrouve de sa superbe avec lui : « Il avait déjà fait de bonnes choses avant ce match notamment contre Saint-Etienne avec un face-à-face manqué. C’était important pour lui de marquer. » Et cette fois-ci, le Guinéen n’a laissé aucune chance au gardien nantais après une course de 60 mètres (1-0, 37e).

En effet, François Kamano n’est plus seulement ce joueur qui attend le ballon sur un côté avant de dribbler ou centrer (avec peu de réussite ces derniers mois). Non, il joue comme un vrai ailier et il doit couvrir tout le côté droit dans le système de jeu modulable des Girondins : « Le coach a des principes et il s’y tient », explique Benoît Costil. Et peu importe si l’attaquant Kamano doit maintenant très régulièrement se muer en défenseur : « Il apprend beaucoup, beaucoup de choses cette saison avec ce changement de poste. Parfois, je le vois défendre dans ma surface (sourires) et il le fait bien en plus », ajoute le capitaine bordelais.

Des départs avortés enfin digérés ?

Depuis son repositionnement en cours de match à Amiens, le Guinéen s’impose clairement à ce poste (titulaire à tous les matchs à part contre Paris). Face aux Canaris, il a été l’un des joueurs qui a gagné le plus duel, mais qui a aussi fait le plus de passes avant tir pour les Girondins. C’est bien une forme de renaissance pour lui comme le rappelle Benoît Costil :

« C’est une juste récompense ! Beaucoup de gens lui sont tombés dessus mais c’est vraiment quelqu’un de bien. Il n’a jamais posé le moindre problème. C’est bien que ce soit lui qui marque. Je suis très heureux pour lui. »

Après des mois de galère et son transfert avorté l’hiver dernier vers Monaco ou encore cet été vers l’Italie, François Kamano a enfin de nouveau la tête à l’endroit. Et ça se voit. Il a beau être piston, il fait aujourd’hui partie de ces « trois/quatre joueurs » dont Paulo Sousa espère voir marquer régulièrement pour « aller plus haut dans le classement ». Et si Hwang (buteur et passeur) contre Nantes (2-0) et De Préville restent à leur niveau dans le même temps, les Girondins (6e) pourront clairement lever plus souvent les yeux.