Henri Bedimo, Milan Bisevac, Bakary Koné, Steed Malbranque ou encore Arnold Mvuemba étaient tous titulaires lors de la dernière finale disputée par l'OL, tandis que Rayan Cherki évoluait avec les poussins du club. C’est dire si le dernier voyage des supporters lyonnais au Stade de France date. Six ans après ce revers (1-2) contre le PSG en finale de Coupe de la Ligue, les partenaires d’Houssem Aouar ont une belle opportunité, mardi (21h10) face au Losc, d’enfin regoûter à l’adrénaline d’un match couperet pouvant déboucher sur un trophée.

Depuis une Coupe de France en 2012, les fans de l’OL, tellement gâtés dans les années 2000 avec sept sacres consécutifs en Ligue 1, prennent leur mal en patience. Finalement, la perspective de soulever la dernière Coupe de la Ligue de l’histoire les enchante-t-elle vraiment ? A en croire l’affluence au Parc OL, que la direction du club espère autour des 35.000 spectateurs, soit 12.000 de moins que pour la demie de Coupe de France contre Rennes (2-3) la saison passée, on n’est pas vraiment sur LE rendez-vous des six dernières années.

« Je suis dans une équipe de foot en FSGT et personne n’a pensé à décaler notre match qui tombe en même temps que ce Lyon-Lille, sourit Vincent (28 ans). Même s’il y a bien sûr une excitation d’enfin retourner au Stade de France, ce fail est sans doute révélateur. » Car comme beaucoup de supporters lyonnais, Vincent est partagé.

J’ai envie de me dire que ce n’est pas dramatique de ne pas aller au bout dans une coupe qui aura disparu la saison prochaine. Mais comme on ne gagne rien, on ne peut pas se permettre de la snober. Et si pour une fois, on peut se féliciter pour autre chose qu’une place de 17e club le plus riche au monde… »