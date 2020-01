Moussa Dembélé, l'attaquant de l'OL. — NICOLAS TUCAT / AFP

L’OL s’impose à Bordeaux grâce à Cornet et Dembélé pour recoller au haut de tableau.

L’attaquant international espoir est en train de faire oublier les blessures de Depay et Reine-Adelaïde à lui tout seul.

Malgré les rumeurs autour d’un départ, Jean-Michel Aulas a répété que son attaquant ne partirait pas.

Chaque jour à l’Olympique Lyonnais, le nom d’un nouvel attaquant fait son apparition dans la presse. Olivier Giroud, Karl Toko-Ekambi, Hee-chan Hwang… Il faut à tout prix trouver quelqu’un pour remplacer les blessés Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde. Après la victoire à Bordeaux (2-1) Rudi Garcia répétait encore à qui veut l’entendre qu’il faut « étoffer son effectif », mais pour le moment personne n’a rejoint le Rhône.

Alors dans ces cas-là, on est jamais mieux servi que par soi-même. Et Moussa Dembélé le rappelle à chaque match un peu plus à tout le monde. Avec Houssem Aouar, l’attaquant international Espoir porte littéralement son équipe en 2020 (trois buts et deux passes décisives en trois matchs). Son passage à vide du mois de décembre semble bien loin : « Moi, il ne me surprend pas. C’est bien pour lui de marquer. Après, je ne veux pas sortir quelqu’un car tout le monde a été bon sur ce match », explique Rudi Garcia.

Pas un joueur de l’OL plus décisif que lui cette saison

Ce n’est pas faux. Mais son attaquant est bien en train de s’affirmer comme le nouveau patron. Et Jean-Michel Aulas s’en régale : « On a encore vu un joueur qui a maîtrisé son sujet. Il aurait même pu plus marquer si ses coéquipiers l’avaient vu. Nous, on adore ce joueur ! » Au total, cette saison, Moussa Dembélé c’est 14 buts et trois passes décisives en 28 matchs. Personne n’est aussi décisif à l’OL.

11e but de la saison en L1 (14 TCC) pour Moussa #Dembélé / 2e passe décisive en L1 (et TCC) pour Maxwel #Cornet #FCGBOL #OL — Gaël Berger (@GaelBerger) January 11, 2020

« Bien sûr qu’il prend une nouvelle dimension mais ce n’est pas nouveau. C’est depuis qu’il est arrivé. Il prend énormément d’ampleur à l’OL. Il enchaîne les buts. C’est bon pour tout le monde », savourait Anthony Lopes. Impressionnant physiquement, Moussa Dembélé est aussi d’une justesse technique à l’image de son but tout en maîtrise, après un excellent appel de balle. Pour l’instant, il fait même oublier Memphis Depay. Et comme par hasard les rumeurs sur un possible départ se font plus rares.

Il ne partira pas répète Aulas

Bon, pour Jean-Michel Aulas, elles n’ont bien sûr jamais existé : « Les informations colportées ne sont pas avérées que ce soit sur Lucas Tousart ou Moussa Dembélé. Je vous l’ai dit : ils ne partiront pas ! » Ça a le mérite d’être très clair. En tout cas, le joueur « n’est pas du tout perturbé par les rumeurs », dixit son entraîneur. Un joueur qui, lui, préfère se taire pour le moment et répondre sur le terrain.

Alors qu’Houssem Aouar, l’autre grand bonhomme de cette équipe en ce début d’année, « espère le voir encore marquer beaucoup de buts », l’attaquant doit avoir dans un coin de sa tête l’Euro 2020. La concurrence est rude mais à ce rythme-là il ne sera sûrement pas loin. Lui joue et empile les buts contrairement à d’autres. Et pour l’instant, c’est sous le maillot de l’OL. Personne ne s’en plaindra, même ceux qui veulent à tout prix voir des recrues.