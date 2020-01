Bordeaux-OL EN DIRECT : Les Girondins et les Lyonnais veulent recoller au haut de tableau (0-0)

Salut les copains !!!!!!!!!!!!!!!!! Et bienvenue au Matmut Atlantique pour ce Bordeaux - Lyon, une belle petite affiche de cette 20e journée de Ligue 1. La première de la phase retour. Après une première partie de saison moyenne voire très moyenne pour l'OL, l'heure est au réveil pour les deux équipes. Pour info, elles sont 12e (Lyon) et 13e (Bordeaux) du championnat. On se retrouve à 17h pour l'avant-match.