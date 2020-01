Thomas Tuchel et Neymar en discussion lors de PSG-Saint-Etienne en Coupe de la Ligue, le 8 janvier 2020. — Thibault Camus/AP/SIPA

C’était la petite révélation de l'après-désossage de Saint-Etienne (6-1), mercredi, dans la zone mixte du Parc des Princes. Les joueurs du PSG, Marco Verratti et Kylian Mbappé en tête, avaient parlé d’une réunion entre joueurs après le match nul sur la pelouse du Real Madrid​, fin novembre, au cours de laquelle ils avaient parlé de la nécessité de faire les efforts tous ensemble pour pouvoir continuer à jouer en 4-4-2, c'est-à-dire avec les quatre fantastiques dès le coup d’envoi.

Le PSG a-t-il trouvé la formule idéale pour faire jouer son carré magique ? via @20minutesSport https://t.co/qDxT9GPLwd — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) January 9, 2020

Interrogé sur le sujet en conférence de presse, ce samedi, Thomas Tuchel a reconnu qu’il n’était pas au courant…. mais qu’il trouve ça très bien. « C’est la première fois que j’entends parler d’une réunion entre eux, a commenté le coach allemand. C'est bien. J’aime beaucoup. J’espère vraiment qu’ils parlent de foot entre eux, mais ce n’est pas une réunion que j’ai demandée. »

En tout cas, l’entraîneur vit une belle période à la tête de l’équipe, irrésistible depuis début décembre (plus de 4 buts de moyenne sur les 8 derniers matchs). « J’ai le sentiment que nous sommes plus fiables, plus matures, et plus costauds. On a gagné en mentalité. Notre équipe a grandi. Tout le monde est là. Il règne un bon état d’esprit et une bonne situation de concurrence », a-t-il listé. Il n’y a plus qu’à maintenir tout ça dans les semaines à venir, alors que se profilent les 8e de finale de la Ligue des champions.