Le succès de mercredi soir en demi-finale de Coupe de la Ligue contre Saint-Etienne l’a encore prouvé, Neymar et Mbappé parlent le même langage foot. Mais il n’y a pas que sur le terrain que les deux hommes s’entendent à merveille. Après des débuts de collaboration passés à se renifler, se jauger, le Brésilien et le Français sont désormais très complices au quotidien.

Et comme tous les bro, Mbappé et Neymar n’hésitent pas à se chambrer. Après le but de l’international tricolore, celui-ci a fait marrer le Parc des Princes et imitant la danse folklorique de Neymar, cet été sur une plage brésilienne. On appréciera au passage l’émoji « bière » dans le tweet publié dans la foulée du match par l’ancien Monégasque.

PTDRRRRR neymar et mbappe qui font en célébrations quand neyney était bourré au brésil 🤣🤣🤣🤣 des cracks 🤣🤣🤣🤣💕💕 pic.twitter.com/OCSPpigqJZ — Nikos 🇫🇷 🌟🌟 (@nikos2906) January 8, 2020

Pour celles et ceux qui auraient raté ça, on rembobine : en vacances chez lui pendant la trêve hivernale, Neymar a été pris en flag en pleine fiesta sur une plage carioca, visiblement un peu pompette, à faire une danse gentiment ridicule.

Lo mal que la está pasando Neymar en sus vacaciones... 👀 pic.twitter.com/QphkzOVKcI — Diario Olé (@DiarioOle) December 30, 2019

Beau joueur, le Brésilien a suivi Mbappé dans le remake de son propre exploit extrasportif. Pas sûr en revanche que Tuchel se soit beaucoup marré en voyant son joueur avec une bedaine de gros bébé, complètement allumé, mais s’il faut en passer par là pour que ses deux stars soient heureuses et lui offrent un vrai parcours en C1, l’Allemand devrait réussir à fermer les yeux là-dessus.