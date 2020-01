Le PSG a impressionné collectivement face à Saint-Etienne en Coupe de la Ligue. — Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Après ses déboires successifs, le PSG faisait profil bas dans ses annonces d'avant-saison.

Aujourd'hui, il semble pourtant sûr de sa force et n'a pas peur de l'afficher publiquement.

Reste à savoir si tout cela ne s'envolera pas au moment des 8es de finale de Ligue des champions.

Au Parc des Princes,

Pour être tout à fait honnête, l’idée de ce papier ne nous avait pas sauté au visage en regardant le PSG s'amuser avec Saint-Etienne comme un chat tripote sa proie avant de lui porter le coup fatal. Non, c’est après, lors de la conférence de presse de Thomas Tuchel, que ça a fait tilt. Un truc du genre « Ah ben merde alors… Ça ne serait pas de la confiance qui se dégage de ce PSG, là ? ». Bizarre…

C’est en tout cas ce qui semble ressortir du discours de Thomas Tuchel quand celui-ci évoque son joujou 2019-2020. « On est meilleurs que l’an dernier parce que nous sommes ensemble. On a des joueurs sur le terrain qui sont décisifs, on a gagné en mentalité, a-t-il déclaré. Après le premier match contre Manchester (en 8es de C1 la saison dernière), tout le monde était convaincu que nous étions au meilleur niveau, mais il y a eu des blessures et la suite vous la connaissez. Mais maintenant on a progressé. On attaque et on défend ensemble, on a un bon esprit pendant les entraînements et les matchs. Il y a une complicité dans le groupe, c’est bien et c’est surtout nécessaire pour gagner les titres. »

C'est génial, on entamé les 2 meilleurs mois des supporters du PSG. Janvier-fevrier les mois où on atomise tout le monde et où on prend confiance...



Ensuite arrive le mois de Mars 😰 — Le Méchant Dentiste (@MechantDentiste) January 8, 2020

Les paroles ne mentent pas

Ahhh la mentalité. Cette foutue mentalité qui a tant manqué à cette équipe par le passé en Ligue des champions et qui pourrait, au regard de cet effectif, lui ouvrir la voie royale cette année sur la scène européenne. D’autant qu’il reste pas mal de temps aux joueurs et au coach pour peaufiner leurs automatismes avant le grand rendez-vous de février à Dortmund.

On sentait dans le discours de Mauro Icardi après le match comme une évidence : oui, ce PSG a tout pour faire de grandes choses cette saison : « On voulait réaliser un très bon début d’année et c’est chose faite. On avait vraiment à cœur de montrer quelle classe d’équipe nous sommes cette saison. »

Mbappé collectif, Neymar impliqué, des ailiers qui participent au repli, Icardi ultra efficace, un 4-4-2 parfait bien qu’il y ait une question sur le milieu face à une adversité plus forte.



Il n’y a que du positif à retenir ce soir. On ne sait pas où le PSG va, mais il va bien. — Hadrien (@hadrien_grenier) January 8, 2020

Kylian Mbappé n’a pas voulu s’étendre plus que ça sur ce point après le match – le garçon connaît le syndrome du PSG dit « des jambes en mousse » en Ligue des champions – mais on a quand même perçu quelques signes d’une confiance retrouvée. Alors qu’un confrère lui posait une question sur une possible prolongation de contrat avec le PSG, le Français a préféré évoquer le présent.

« C’est seulement le début »

« Le club est dans une situation stable, tranquille, ce n’est pas le moment de parler de ça, c’est le moment de jouer au football, a-t-il annoncé. On a beaucoup d’échéances devant nous donc ma seule envie c’est de jouer et me concentrer sur une saison qui va être très, très longue ». Tout est dans le « très, très longue » – et dans le petit sourire malicieux qui a accompagné cette phrase – comme si les joueurs sentaient qu’ils allaient peut-être enfin réaliser un truc de grand cette saison.

« C’est l’année où on est le plus préparé, le plus fort », estime Neymar via @20minutesSport https://t.co/LRY3DykCgA — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) January 8, 2020

Et si on avait encore des doutes sur cette confiance nouvelle dans les rangs parisiens, ils se sont évaporés après les dernières déclas de Thomas Tuchel : « Si nous sommes capables de jouer comme durant les dernières semaines, nous sommes très dangereux. Mais c’est seulement le début. On a tous le sentiment que nous sommes préparés pour continuer comme ça. Mon souhait pour 2020 ? Que tout le monde ait la santé, et comme ça nous serons prêts à nous battre pour remporter les quatre titres ». Trophées des champions non compris, n’est-ce pas ?