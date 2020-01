Neymar lors de PSG-Amiens le 21 décembre 2019 au Parc des Princes. — Alfonso Jimenez/REX/SIPA

Neymar est motivé. Dans une interview publiée sur le site de Globo Esporte mardi soir, le Brésilien évoque ses envies pour 2020. En gros, il veut tout gagner, que ce soit avec le PSG ou son équipe nationale du Brésil. « J’ai envie de nouveaux challenges, je veux jouer la finale de la Ligue des champions, je veux gagner la Copa America », dit-il.

Concernant le club parisien et la C1, l’ancien Barcelonais estime qu’il y a tout ce qu’il faut pour enfin aller au bout. Ou tout tout près, au moins. « En termes d’équipe, de joueurs, depuis que je suis au PSG, c’est l’année où on est le plus préparé, le plus fort, estime-t-il. Donc je pense qu’on a des chances. Le PSG n’a jamais gagné la Ligue des champions, mais on va se battre pour ce titre. On connaît nos forces et on espère être en finale. »

Bien sûr, cette fois, Neymar espère en être. Ça pourrait aider, d’ailleurs. Blessé au mauvais moment lors des deux dernières saisons, il est attendu au top pour les 8e de finale contre le Borussia Dortmund (18 février, 11 mars). Et pour la suite. Il y croit, en tout cas. « Je me suis blessé et j’ai encore une fois dû revenir. Et je me suis de nouveau blessé… Ça ressemble à une très mauvaise année, mais elle aura été pleine d’enseignements et d’expériences. Je prends le côté positif. »