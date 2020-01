Neymar en tribunes lors de la Copa América, le 2 juillet 2019. — Macedo/Fotoarena/Sipa USA/SIPA

Les traditions foutent aussi vite le camp que nos retraites avec la réforme Macron. Pas un seul retardataire à la reprise de l’entraînement du PSG, sous un ciel chargé et une température hivernale. Alors que les Sud-Américains avaient pris la même habitude que les Fidjiens en rugby – à savoir rentrer avec une semaine de retard pour des "raisons familiales" – tout le monde a bien sauté dans l’avion en temps et en heure pour la 2e année de suite.

Un exploit particulièrement remarquable concernant Neymar, qui fêtait encore le réveillon à Bahia il y a moins de 48h dans une villa de luxe privatisée pour l'occasion, avec partie de futbol mesa devant la piste d’hélico et consommation de boissons plus ou moins alcoolisées sur la plage avec des jolies filles. On confesse qu’à la place de l’international auriverde, on aurait oublié de prendre le taxi pour l’aéroport…