Pedro Miguel la légende — France 3

Pedro Miguel Pauleta et Edinson Cavani, des centaines de buts pour le PSG et des milliers d’admirateurs dans les tribunes du Parc des Princes les unissent. Et le Portugais, bien que dépassé (depuis bien longtemps) par l’Uruguayen, n’a pas envie de le voir déguerpir de Paris l’été prochain. Et il l’a fait savoir sur le plateau de Tout le Sport, l'émission de France 3, à l’occasion du tirage au sort de la Coupe de la Ligue en brandissant une pancarte « ne pars pas Edinson ». Touchant.

Cavani est annoncé en partance pour l’Atlético dans le cadre d’un transfert gratuit l’été prochain. Son temps de jeu a fondu depuis l’arrivée de Mauro Icardi. Pour ce qui est du tirage des demies de Coupe de la Ligue, Paris se déplacera à Reims et l’OL jouera Lille.