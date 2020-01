Raheem Sterling, l'ailier de Manchester City. — Jon Super/AP/SIPA

Le supporter de Manchester City qui avait lancé des propos racistes depuis les tribunes envers Raheem Sterling a été interdit de stade pour cinq ans, vendredi. En décembre 2018, Ian Baldry, 58 ans, avait insulté l’ailier des Citizens alors que ce dernier célébrait un but marqué contre Bournemouth, en Premier League. Ses propos avaient été rapportés à la police par d’autres spectateurs.

Le supporter, originaire de Bradford, avait reconnu en septembre 2019 avoir tenu ces propos. Vendredi il a été également condamné à effectuer 200 heures de travaux d’intérêt général et à payer 170 livres de frais de justice (environ 200 euros).

City se félicite de ces condamnations

Un de ses amis, James McConnell, 57 ans, originaire de Manchester, a lui aussi été condamné à la même peine pour ses remarques racistes proférées d’abord à l’encontre de deux stadiers puis à l’adresse de l’international anglais de Bournemouth, Tyrone Mings. Un supporter des Citizens a rapporté aux stadiers les dires et le comportement de McConnel. « J’ai été choqué et offensé en entendant ces paroles et j’en ai eu mal au ventre » a indiqué un autre témoin dans une déclaration faite au tribunal.

Le club de Manchester City s’est félicité de ces condamnations « conformément à l’approche de tolérance zéro du club en matière de discrimination » et a prononcé des interdictions à vie à l’encontre des deux hommes. Il tient également « à remercier les supporters de Manchester City pour avoir signalé ces deux incidents et pour leur coopération tout au long des enquêtes ».