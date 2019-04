L’attaquant de l’équipe d’Angleterre Raheem Sterling a décrit le problème du racisme dans le football comme étant « profond » et « loin d’être réglé », dans le cadre d’un manifeste publié par le Times mardi, qui propose des solutions pour tenter de lutter contre le fléau.

Signé par plusieurs grands noms du football et des personnalités politiques, le manifeste appelle notamment à promouvoir les personnes issues des minorités ethniques à des postes importants, tout comme à une plus grande sévérité dans les sanctions pour les insultes racistes, de la part des autorités du sport, mais aussi des médias sociaux et des sponsors.

« Il semble fou qu’en 2019 je ressente le besoin d’écrire un éditorial dans un journal pour appeler à des changements radicaux dans le sport que j’aime. Mais je le fais parce que le problème du racisme dans le football est grave, profond et loin d’être réglé », écrit Sterling dans le Times.

« Vous avez tous entendu parler des différents incidents racistes de ces derniers mois : les insultes que j’ai subies à Chelsea en jouant pour Manchester City, les huées subies par les joueurs noirs de l’équipe d''Angleterre au Monténégro, le traitement que le joueur de la Juventus Moise Kean a enduré en Italie, et les insultes sans fin dans les médias sociaux », détaille le joueur de Manchester City d’origine jamaïcaine.

