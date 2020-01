DIRECT. FC Nantes-OL : Cherki, buteur puis passeur décisif... C'est qui ce phénomène qui met la misère aux Canaris?

Un 16e de finale de la Coupe de France qui sent bon la Ligue 1 à la Beaujoire, ce samedi soir. Un peu plus de 25.000 spectateurs attendus ce soir pour ce choc entre le FC Nantes et l’Olympique Lyonnais, qui reste sur 5 matchs sans défaite toutes compétitions confondues. Mais, attention, très mauvais souvenir pour l’OL ce stade de la Beaujoire en Coupe de France. Il y a cinq ans quasiment jour pour jour Vincent Bessat, le Lyonnais de naissance, avait signé un triplé qui avait éliminé Lyon (3-2). Allez, je le sens, on va encore avoir une petite avalanche de buts. Je m’y engage. Venez ici les vivre. A toute !