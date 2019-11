Lucien Favre sur le banc de Dortmund face à Mönchengladbach. — INA FASSBENDER / AFP

On ne le répétera jamais assez : il est chaudement recommandé de toujours bien s’échauffer avant de taper un sprint. C’est la leçon que devrait retenir Lucien Favre, le coach de Dortmund, après sa mésaventure mercredi lors du match de son équipe en coupe d’Allemagne face au Borussia Mönchengladbach. En effet, l’ancien entraîneur de l' OGC Nice s’est blessé à la cuisse en célébrant le but vainqueur de Dortmund signé Julian Brandt.

Longtemps menés 1-0 après l’ouverture du score de l’ancien Guingampais Marcus Thuram, les Borussen ont renversé la partie en toute fin de rencontre grâce à un doublé en moins de cinq minutes de Julian Brandt. Mais sur le second but de l’international allemand, la cuisse de Lucien Favre n’a pas tenu le choc après l’accélération du coach le long de la ligne de touche.

Dortmund manager Lucien Favre picked up an injury celebrating his team’s winner last night 😬 pic.twitter.com/EdBsZan7B0 — ESPN FC (@ESPNFC) October 31, 2019

Relativement mal embarqué en championnat, où son club ne pointe qu’à la cinquième place de Bundesliga, Lucien Favre a sûrement gagné un peu de répit, lui qui n’est pas dans la situation la plus confortable qui soit vis-à-vis de ses dirigeants après ce début de saison compliqué. D’où la joie non maîtrisée après ce second succès de suite face à Gladbach (Dortmund avait déjà gagné contre cette équipe une semaine plus tôt en championnat). Ça valait bien un petit claquage, après tout.