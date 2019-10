Ada Hegerberg n’en finit pas de battre des records de précocité. Après ses cinq titres de championne de France, ses quatre sacres en Ligue des champions, et son premier Ballon d'or de l’histoire du football féminin, l’attaquante norvégienne de 24 ans est devenue ce mercredi la meilleure buteuse de l’histoire de la Coupe d'Europe. La Lyonnaise n’avait besoin que d’un petit but pour devancer l’Allemande Anja Mittag (51 réalisations) contre le Fortuna Hjørring.

NEW RECORD!🏆@AdaStolsmo gets her 52nd #UWCL goal - becoming the new outright all-time top scorer👏👏👏👏👏 https://t.co/mMVzytX10q pic.twitter.com/ReboMRL5uZ