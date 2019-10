Thiago Mendes, ici à la lutte avec Timo Werner lors de la victoire lyonnaise à Leipzig (0-2). — CHINE NOUVELLE/SIPA

En galère en Ligue 1 (17e), l'OL cherchera à se relancer mercredi (21 h) à Lisbonne, où il défie le Benfica pour le compte de la troisième journée de Ligue des champions.

Le milieu brésilien Thiago Mendes figure parmi les joueurs lyonnais les plus en proie au doute. L'ancien Lillois a même été copieusement sifflé à sa sortie du terrain, à l'heure de jeu, samedi contre Dijon (0-0).

En conférence de presse, Anthony Lopes et surtout Rudi Garcia ont tenu à rappeler l'importance de l'une des principales recrues estivales du club lyonnais.

Il y avait de la concurrence, samedi contre Dijon (0-0), au niveau des sifflets subis de la part des supporters du Parc OL. Mais dans ce registre, Thiago Mendes a battu Rudi Garcia et Bertrand Traoré. Sorti dès l’heure de jeu, le milieu de terrain brésilien a (à peine) indirectement été critiqué dans la foulée par son président. « Des joueurs me déçoivent, expliquait dans L'Equipe Jean-Michel Aulas. La saison dernière, certains étaient les meilleurs dans leurs clubs et, aujourd’hui, ils sont l’ombre d’eux-mêmes. Ils doivent complètement s’assumer et se reprendre. »

Anthony Lopes, qui portera le brassard de capitaine mercredi (21 h) à Lisbonne, n’a évidemment pas été aussi virulent contre son partenaire, à la veille de défier le Benfica en Ligue des champions : « Son intégration est très bonne. On connaît tous des difficultés sur le terrain aujourd’hui sinon on serait bien plus haut au classement en Ligue 1 [l’OL est 17e]. Mais il travaille énormément, il est totalement investi dans ce qu’il veut entreprendre et il est très bien intégré ».

Ici en Ligue 1 face à Nantes le mois dernier, Thiago Mendes a de grandes difficultés à s'adapter à l'OL jusque-là. - Laurent Cipriani/AP/SIPA

Rudi Garcia avait tenté de le recruter à l'OM durant l'été 2018

Un constat positif qu’a tout de même atténué Rudi Garcia ce mardi : « Thiago comprend tout mais il ne parle pas suffisamment bien la langue. Il va donc reprendre des cours de français car il a besoin de communiquer avec ses coéquipiers, c’est capital. » Pour le reste, le nouveau coach de l’OL a rappelé son attrait pour le milieu brésilien.

« Franchement, c’est un joueur de grande qualité. Ce n’est pas si facile que ça de s’intégrer dans un nouveau club. Moi, c’est un joueur que je voulais à Marseille à la fin de la saison où Lille a failli descendre [2017-2018]. Ça a été le meilleur joueur de son équipe et je me souviens avoir appelé Christophe Galtier pour lui parler de Thiago Mendes. On n’a pas pu le prendre à l’OM pour différentes raisons, notamment financières, mais c’est un joueur que j’aime bien. »

Son positionnement pose question

Se pose une question tactique quant à son nouveau positionnement de relayeur dans un 4-3-3, lui qui évoluait dans un milieu à deux aux côtés de Xeka au Losc. « Je pense qu’il a besoin d’apprendre un peu plus le poste de milieu relayeur quand on joue à trois, reconnaît Rudi Garcia. C’est un joueur très important, mais puisque je l’ai sorti au bout d’une heure, il ne m’a pas donné satisfaction samedi. » Si bien qu’il ne serait pas étonnant de le voir céder sa place dans le onze de départ à Jeff Reine-Adélaïde.

Mais l’ancien entraîneur de l’OM est conscient qu’il aura besoin de cette recrue majeure (22 millions d’euros + 4,5 millions d'euros de bonus) pour retrouver le haut de tableau en Ligue 1. « Je vais tout faire pour aider Thiago Mendes à redevenir celui qu’on connaît tous, celui du Losc de la saison dernière, confie Rudi Garcia. Il fera le plus grand bien à l’OL s’il arrive à retrouver ce niveau-là. »