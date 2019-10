Michel Platini, ici lors de la sortie de sa garde à vue à Nanterre le 19 juin 2019. — Francois Mori/AP/SIPA

Michel Platini va revenir, mais comme il le dit, « il n’y a pas urgence ». Libéré mardi prochain de sa suspension pour quatre ans de « toute activité liée au football » infligée par la Fifa, l’ancien président de l’UEFA a évoqué ses envies futures dans une longue interview accordée à L'Equipe, vendredi.

L’élection pour la présidence de la Fifa est un peu loin

Après avoir parlé de ces quatre dernières années, d’abord très dures à vivre puis qui lui ont permis de découvrir avec plaisir la liberté d’avoir du temps, il assure : « Ces années à venir, je veux en profiter, en me demandant surtout où et comment je vais le plus m’éclater. Je ne ferai pas quelque chose que je n’aime pas, uniquement par vengeance. »

A le lire, on comprend qu’il veut d’abord voir comment est perçu son retour dans le paysage – « je vais voir ceux [les dirigeants] qui reprennent contact avec moi, comment ils le font et pourquoi » - avant de se décider. Il sera attentif à ce qu’il se passe à la Fifa, même si la prochaine élection n’est que dans quatre ans. Plus proche, la succession de Noël Le Graët à la tête de la Fédération française, fin 2020, pourrait l’intéresser.

« Beaucoup de gens m’en parlent déjà, assure-t-il. Des copains me conseillent d’y aller, d’autres me disent : "C’est quoi l’intérêt d’être président de la FFF quand on a été président de l’UEFA ?" Mais même cette échéance-là me paraît lointaine. Je n’y ai pas encore vraiment pensé. »

Platoche termine quand même par dire qu’il aurait géré différemment le sujet de l’homophobie dans les stades. « Un vrai discours de rien du tout », précise-t-il quand il lui est demandé s’il se positionne déjà comme un candidat. On n’est pas obligé de le croire.