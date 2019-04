Le Graët, Deschamps et des orchidées — HAMILTON-POOL/SIPA

La prolongation de contrat de Didier Deschamps avec l' équipe de France jusqu’au Mondial 2022 au Qatar n’est pas encore officielle, mais c’est tout comme. Interrogé à ce sujet sur les ondes de France Inter, Noël Le Graët, le président de la fédé, a lâché le morceau, tout en essayant vite fait de noyer le poisson en évoquant la nécessité d’une qualif' à l’Euro 2020. Une tache ô combien insurmontable pour DD, comme tout le monde le sait.

« Didier et moi, on se reverra après la qualif', au mois de décembre, et, en très peu de temps certainement, on trouvera la possibilité de continuer, mais pas avant la fin (de la phase de qualifications) ». Relancé sur le sujet pour lui faire cracher le morceau, le boss de la 3F a poursuivi : « Ça me paraît probable (qu’il prolonge), mais il faut d’abord qu’il se qualifie. Vous savez, il n’y a plus de petites équipes ».