Le défenseur et international français de Crystal Palace Mamadou Sakho a subi une « intervention chirurgicale à un genou », a indiqué samedi la FFF, tandis que le club anglais n’a pas communiqué sur sa durée d’indisponibilité. « J’espère revenir vite sur le terrain ! », a écrit sur Twitter le joueur aux 29 sélections, rappelé en équipe de France fin 2018.

Son message est accompagné d’une photo où on le voit à côté du docteur Eric Rolland, qui l’a opéré à Paris cette semaine. Le défenseur apparaît debout mais soutenu par des béquilles, la jambe droite contenue dans une attelle.

Hope to come back soon on the field ! ⚽️ Thanks Doctor Rolland and Khiami 🙌🏿 pic.twitter.com/9TYSrzJV4q