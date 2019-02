FOOTBALL On se demande encore comme il a fait pour ne pas inscrire ce but.

Nolan ROux a manqué une incroyable occasion contre Bordeaux. — Nicolas Tucat / AFP

Cela ne va pas arranger sa réputation. Et ses détracteurs vont se régaler. Nolan Roux, l’attaquant de l’En Avant Guigamp, a raté l’immanquable lors du match nul entre les Girondins et Guingamp (0-0) en match en retard de la 23e journée de Ligue 1. Un incroyable loupé.

L’action : sur un centre venu de la droite, Jovanovic dévie en taclant le ballon vers son but, mais Costil s’impose au dernier moment du pied. Le ballon reste dans les six mètres, Nolan Roux surgit et là alors qu’il n’y plus qu’à pousser le ballon au fond des filets avec un gardien au sol, il ne cadre pas ! Le ballon s’envole au-dessus de la transversale.

« Je me suis excusé auprès du vestiaire à la fin du match »

Comme on dit parfois, c’est plus difficile de la mettre hors cadre que dans le but : « J’ai jamais manqué une occasion comme ça. Je me suis excusé auprès du vestiaire à la fin du match », affirmait Nolan Roux avant de rejoindre le bus de son équipe. Pour Jocelyn Gourvennec, « on ne peut pas avoir une occasion plus nette que ça. Après, je pense qu’il est surpris sur le moment. » Oui mais quand même !

En tout cas, l’attaquant guingampais n’y arrive pas en ce moment. Après une transversale contre Lille puis Lyon, il manque donc l’immanquable : « Une barre qui ne rentre pas, c’est un manque de réussite. Là, c’est un manque d’adresse à bout portant. Il a besoin de marquer. Il ne doit pas gamberger et il a l’expérience pour ça. C’est à lui de retrouver de la spontanéité » et surtout sa justesse technique s’il veut aider son équipe à s’en sortir dans son opération maintien.