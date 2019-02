FOOTBALL Le 30 mars prochain, Alsaciens et Bretons s’affronteront dans un stade Pierre-Mauroy plein comme un œuf

Le trophée de la Coupe de la Ligue. — FRANCK FIFE / AFP

A finale inédite, engouement inédit. Après une domination sans partage du PSG vainqueur des cinq dernières éditions, la Coupe de la Ligue va changer de propriétaire le 30 mars au stade Pierre-Mauroy. Avec Strasbourg-Guingamp​ comme affiche, la finale perd de grosses stars au casting mais gagne un suspense qui attire la foule.

🏆 La Finale à guichets fermés deux mois avant !



Cette 25e Finale de la @CoupeLigueBKT connait un engouement sans précédent ➡️ https://t.co/1O4lwXrXpB#FinaleCDL #RCSAEAG pic.twitter.com/D25oEYFHDC — Coupe de la Ligue BKT (@CoupeLigueBKT) February 4, 2019

Car à deux mois de la finale, le stade nordiste et ses 49 000 places affichent déjà complet. Plus moyen de trouver une place pour ce choc entre Alsaciens et Bretons qui se disputera à guichets fermés. Un engouement sans précédent qui réjouit la Ligue de Football Professionnel (LFP), organisatrice d’un événement souvent critiqué pour son manque de popularité.